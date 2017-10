Pai convida filha menor para morar com ele,desvia do caminho de casa e a estrupa em motel de Rondônia

A juíza de Direito Euma Mendonça Tourinho, do 2º Juizado da Infância e da Juventude de Porto Velho, condenou M. F. R. a quinze anos de reclusão pelo crime de estupro de vulnerável. “…o cumprimento da pena em regime inicialmente fechado. Todavia, entendo que deverá responder em liberdade até que haja o trânsito em julgado, pois esteve nessa condição em todo o processo”, decretou Euma.

Segundo os autos, em maio de 2012 M. teria convidado a filha adolescente, por telefone, para morar com ele em Guajará-Mirim. Ao invés de deslocar-se para a residência onde havia prometido, na Pérola do Mamoré, transportou a menor, juntamente com uma mulher desconhecida, para um motel da Capital.

No recinto, M. F. passou, junto com a moça não identificada, a tocar, beijar e a chupar o corpo da vítima, forçando-a, ainda, a realizar sexo oral nele. “A respeito do presente feito, o conjunto probatório é bastante firme no sentido de que os fatos realmente aconteceram. Vejamos. A vítima foi bem sólida a respeito do cometimento do fato delituoso, narrando-o na fase policial e reafirmando-o na fase processual”.

“Impendente destacar que a vítima não modificou sua narrativa em qualquer momento, mantendo-se firme sobre o caso denunciado.” Seguindo a cronologia das provas, as testemunhas notaram uma extrema infelicidade da vítima próximo aos dias que se seguiram do acontecimento delituoso, e que aos prantos a menor contou os fatos para a genitora”, pontuou a magistrada.

Em seguida, asseverou sobre a conduta do pai e suas justificativas: “A respeito dessa consciência acima mencionada, é importante pontuar que o denunciado tinha total ciência de que a vítima era menor com menos de 13 anos, pois era GENITOR da vítima. O réu apenas negou o cometimento do crime, mas não há qualquer prova que lhe isente da atuação ilícita atribuída a sua autoria”, disse.