Foi realizada em Espigão do Oeste-RO nos dias 20, 21 e 22 de abril a 1º edição dos Jogos Indígenas, o evento foi uma realização da SEMELC, Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Cultura e da Prefeitura Municipal de Espigão do Oeste-RO com apoio da Secretaria de Obras, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, SEJUCEL, FUNAI, SESAI, SEDUC, Corpo de Bombeiros Civis, Grupo Cairú, Vereadora Lirvani Storch, Vereador Marcel Sens, Globo Aves, Câmara Municipal e dos voluntários João Gabriel, Wedson Silva, Silniele Luz, Carla Ketully, Jair Cristo, Felipe Tesch, Dailton Alves e Valdemê Campos, o evento teve a divulgação da imprensa local e regional também.

Quatro delegações das seguintes aldeias participaram dos jogos; 14 de Abril, Tenente Marques, Apurinã e Betel Oykatxer, das etnias Cinta Larga, Apurinã e Suruí. O evento teve a disputa das seguintes modalidades; Vôlei 4×4, Futebol Society, Arco e Flecha, Cabo de Guerra, Atletismo, Desfile da Beleza Indígena e Atividades Culturais, cerca de 200 atletas participaram dos jogos.

A seguir a classificação das delegações e das modalidades;

1º 14 de Abril 145 pontos.

2º Tenente Marques 130 pontos.

3º Apurinã 95 pontos.

4º Betel Oykatxer. 85 pontos.

Primeiro lugar do Futebol Feminino Apurinã.

Segundo lugar do Futebol Feminino Tenente Marques.

Primeiro lugar do Futebol Masculino 14 de Abril.

Segundo lugar do Futebol Masculino Apurinã.

Primeiro lugar Cabo de Guerra Feminino 14 de Abril.

Segundo lugar Cabo de Guerra Feminino Tenente Marques.

Primeiro lugar Cabo de Guerra Masculino Tenente Marques.

Segundo lugar Cabo de Guerra Masculino 14 de Abril.

Primeiro lugar Arco e Flecha Masculino Betel.

Segundo lugar Arco e Flecha Masculino 14 de Abril.

Primeiro lugar do desfile Feminino Apurinã.

Segundo Lugar Desfile Feminino Roosevelt.

Primeiro lugar desfile Masculino 14 de Abril.

Segundo lugar desfile Masculino Tenente Marques.

Primeiro lugar do Vôlei 4×4 Feminino Apurinã.

Segundo lugar Vôlei 4×4 Feminino 14 de Abril.

Primeiro lugar Vôlei 4×4 Masculino Tenente Marques.

Segundo lugar vôlei 4×4 Masculino Betel.

Primeiro lugar Atletismo 100 metros Feminino Apurinã.

Segundo lugar Atletismo Feminino 100 metros Tenente Marques.

Primeiro lugar Atletismo 100 metros Masculino Betel.

Segundo lugar Atletismo 100 metros Masculino 14 de Abril.

Primeiro lugar Atletismo 200 metros Masculino 14 de Abril.

Segundo lugar Atletismo 200 metros Masculino Betel.

Primeiro lugar Atletismo 400 metros Masculino 14 de Abril.

Segundo lugar Atletismo 400 metros Masculino Tenente Marques.

Fonte: SEMELC