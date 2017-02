O abastecimento de água em Cacoal (RO) está prejudicado por causa das intensas chuvas que atingiram a região nesta semana, a 480 quilômetros de Porto Velho. Desde quarta-feira (15), diversos pontos de alagamentos foram registrados. De acordo com o Serviço Autônomo de Agua e Esgoto (SAAE), a elevação abrupta do nível do rio está impedindo que órgão possa captar e efetuar o tratamento de água para distribuir à população do distrito.

A moradora Júlia de Souza afirma que não vê a hora da situação melhorar. “Além de termos que conviver com a casa alagada, correndo riscos de doença, ainda estamos sem água nas torneiras. Os prejuízos são incalculáveis. Tudo isso parece um pesadelo”, desabafa a dona de casa.

Por meio de nota, o SAAE alerta que a retomada da captação e posterior tratamento e distribuição será possível apenas quando o volume da água baixar, o que pode levar até dois ou três dias, em uma perspectiva de melhora no tempo.

O SAAE pede a compreensão da população e se coloca à disposição para esclarecimentos adicionais. Para alguns casos emergenciais, a autarquia, em parceria com a Secretaria de Obras e de outros parceiros, estará disponibilizando caminhões pipas.

Pede-se, contudo, que os moradores que ainda tenham água disponível em seus reservatórios promovam um rigoroso racionamento, utilizando água apenas quando estritamente necessário.