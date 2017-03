Publicidade





Em 2016, a Seção de Biblioteca do Ministério Público de Rondônia, localizada no edifício-sede da Instituição, em Porto Velho, realizou 551 atendimentos à comunidade. Os usuários do serviço foram, na maioria, estudantes que utilizaram a estrutura do local para consultas e pesquisas.

Disponível ao público em geral, a biblioteca do Ministério Público conta, atualmente, com um acervo de 5.613 títulos, de todas ás áreas de conhecimento. O serviço funciona das 8h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta-feira, sendo um espaço atrativo para quem busca tranquilidade e comodidade para estudos e leitura.

Conforme explica a chefe da seção, a servidora Sandra de Fátima Virgínio, qualquer pessoa pode acessar os serviços da biblioteca do MP, pertencendo ou não aos quadros da Instituição. Os empréstimos de livros, entretanto, estão restritos a servidores e estagiários. Apesar disso, ela ressalta que qualquer publicação pode ser utilizada pela comunidade, desde que dentro das instalações da biblioteca. “Uma das linhas de atuação da seção tem sido a de incentivar a formação de novos leitores. Temos a preocupação de bem atender nossos usuários e sugerir livros ao nosso público”, diz.

O trabalho, conforme detalha a biblioteconomista, é intensificado junto a estudantes que integram o programa de estágio de nível médio do Ministério Público. Como resultado, no ano passado, dos 1.894 empréstimos realizados pela seção, 637 foram feitos por estagiários. “Buscamos contribuir com a preparação deles na leitura, visando ao desempenho no Enem”, diz.

A Seção de Biblioteca do MP está subordinada ao Departamento de Apoio Administrativo da Instituição, que é ligado, por sua vez, à Diretoria Administrativa e Secretaria-Geral.

Fonte: Ascom MP/RO