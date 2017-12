Abertura do Natal de Luz 2017 será na sexta-feira, 8, no Palácio Rio Madeira em Porto Velho

O governo de Rondônia irá realizar a abertura oficial do Natal de Luz 2017, nesta sexta-feira (8). A cerimônia irá acontecer nas escadarias do Palácio Rio Madeira em Porto Velho a partir das 18h30 e irá contar com uma vasta programação, como apresentação de coral, peça teatral do nascimento de Jesus, ballet e a tão esperada recepção ao Papai Noel que irá chegar de helicóptero.

Segundo a diretora-executiva da Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos (Sugesp), Duda Vale , está praticamente pronta a decoração natalina do Palácio Rio Madeira. “O Palácio Rio Madeira já é considerado um ponto turístico, onde as pessoas gostam de fazer seus registros fotográficos e a decoração natalina será um atrativo a mais, para que famílias inteiras visitem o local”, comentou a diretora.

A decoração natalina do Palácio Rio Madeira conta com uma árvore suspensa de 30 metros, toda em lâmpadas de led verde, as palmeiras também foram decoradas, e nas paredes dos prédios que compõem o complexo foram anexados fractales, que simbolizam grãos de neves, dando um clima todo especial ao local. O show de luzes da decoração natalina será acionada pelo governador Confúcio Moura com apenas um toque em um controle remoto.

A programação de abertura do Natal de Luz contará com apresentação do coral adulto – Maestrina Sena, Ong Moradia e Cidadania dos Empregados da Caixa, Coral Canto Livre do Ministério Público Estadual de Rondônia e também o Coral Vozes do Madeira do Tribunal de Justiça de Rondônia. Além de apresentação de natal do Ballet Infantil do Colégio Bom Bosco, apresentação de música do grupo OHC – Orquestra Harmonia Celeste. Terá ainda apresentação da peça teatral do Nascimento do Menino Jesus, Presépio Vivente da Vila Nazaré da Associação São Tiago maior.

Em seguida o Papai Noel pousará de helicóptero nas dependências do Palácio Rio Madeira. O evento também contará com um show de fogos de artifícios dando boas-vindas a data em que comemora-se o nascimento de Jesus. A decoração ficará à disposição da população até o dia 6 de janeiro de 2018.