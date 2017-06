Publicidade

Na tarde desta sexta-feira (02/06) a polícia militar de Cujubim registrou um grave acidente de trânsito com vítima fatal na RO-205 a 10 km do município de Cujubim.A estrada onde ocorreu o fato liga o município de Cujubim e Machadinho do Oeste, as causas da colisão frontal estão sendo apuradas.

De acordo com informações os veículos colidiram frontalmente, deixando o condutor do Pick-Up Montana preso às ferragens devido o forte impacto entre os veículos. Uma equipe do SAMU esteve no local, porém nada podia ser feito, a vítima estava presa às ferragens e sem sinais vitais.

A vítima fatal foi identificada por nome de Alcionis Paludo, o outro condutor foi socorrido ao hospital de Cujubim pela equipe do SAMU, a polícia militar colheu os dados e registrou o boletim de ocorrência.