Um adolescente de 16 anos teve a perna cortada em uma bicicleta na noite da última segunda-feira (1), após levar um soco de um desconhecido na Rua Andrade, no bairro Jorge Teixeira em Espigão do Oeste. De acordo com o registro policial, o garoto precisou de atendimento médico. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Conforme o boletim de ocorrência, uma testemunha, que estava com a vítima no momento da agressão, contou à polícia que os dois estavam na frente da casa de uma amiga usando o aparelho celular.



O suspeito chegou no local e começou a questionar o motivo dos garotos estarem usando os celulares. Após ter sido ignorado, o homem sem dizer nenhuma palavra, desferiu um soco no rosto do menor, que caiu sobre uma bicicleta e cortou a perna.