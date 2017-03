Publicidade



Um adolescente de 16 anos foi apreendido por suspeita de receptação de veículo roubado na noite da última quinta-feira (23), no Bairro São Francisco, Zona Leste de Porto Velho. Ele foi abordado pela Polícia Militar (PM) dirigindo um carro que havia sido roubado.

Segundo o boletim de ocorrência, a PM foi informada que um veículo de cor vermelha teria sido usado em um roubo na última segunda (20). Os policiais de posse da placa patrulharam o bairro e encontraram um carro com as mesmas características.

Na ocasião, os militares abordaram o condutor no cruzamento das Ruas União com Plácido de Castro. Os policiais pediram os documentos do jovem e verificaram que ele é menor de idade. Através do chassi do veículo, a PM constatou que o carro foi roubado dias antes.

O menor foi questionado sobre ter usado o carro no roubo, ele disse que comprou o veículo e não emprestou para ninguém, além de desconhecer que ele fosse roubado.

O dono do veículo foi chamado e confirmou que há alguns dia a casa dele foi assaltada e levaram pertences e o carro. O menor recebeu voz de apreensão e foi levado para a Central de Flagrantes. A mãe do adolescente foi informada sobre a apreensão do filho. O carro foi deixado na delegacia.

Fonte: G1