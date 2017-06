Publicidade

Os aeroportos Capital do Café, em Cacoal, e José Coleto, em Ji-Paraná, foram aprovados nas inspeções de rotina da Aeronáutica e da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Durante três dias os técnicos da Aeronáutica e Anac vistoriaram a estrutura dos dois aeroportos, os quais receberam parecer favorável para operações.

A vistoria no aeroporto de Ji-Paraná foi realizada pela Aeronáutica, sendo coordenada pelo coronel Cláudio Fragoso, do Departamento de Controle de Serviços de Telecomunicações de Tráfego Aéreo (Decea). A fiscalização foi acompanhada pelo coordenador de Infraestrutura Aeroportuária do DER, engenheiro Humberto Fayal.

O engenheiro do DER explica que no aeroporto de Ji-Paraná foi direcionada para o sistema de comunicação, controle e navegação. Fayal disse que os técnicos aprovaram todas as atividades regulamentadas pela Aeronáutica.

Já em Cacoal, a vistoria esteve voltada para a infraestrutura, com inspeções na pista de pouso e decolagem, pátio de aeronave, raio-x, Seção de Combate a Incêndio, terminal de passageiros e o balizamento noturno. “Tudo estava dentro dos padrões de segurança da aviação civil”, frisou Humberto Fayal.

O diretor-geral do DER, Ezequiel Neiva, entende que as aprovações dos aeródromos de Cacoal e Ji-Paraná são reflexos dos investimentos que o governo de Rondônia tem realizado neste setor. “Podemos comemorar as aprovações, no entanto, é importante cuidar dos nossos aeroportos já pensando nas próximas vistorias, no bem-estar e segurança dos passageiros”, atentou Neiva.