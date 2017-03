Publicidade





A agência do Itaú da avenida José de Alencar com Dom Pedro II, no Centro de Porto Velho, teve o atendimento ao público suspenso na manhã desta sexta-feira, 17/3, por falta de segurança mínima, como exigem as leis municipais, estaduais e, principalmente, federais sobre o funcionamento bancário.

Na unidade, além da presença de vigilantes não atender ao número mínimo determinado nas leis de segurança bancária, a porta giratória com detector de metais estava com defeito.

Ao tomar conhecimento do fato dirigentes do Sindicato dos Bancários e Trabalhadores do Ramo Financeiro de Rondônia (SEEB-RO) foram ao local e, ao constatar os problemas de segurança precária, fecharam a agência, que teve o atendimento ao público imediatamente suspenso.

Os sindicalistas ficaram a manhã inteira negociando diretamente com o setor de Relações Sindicais do banco (sede em São Paulo) para que o conserto da porta fosse agilizado e que mais dois vigilantes armados completassem o quadro até que a porta estivesse funcionando novamente.

Irritado com a ação do Sindicato em defesa da segurança dos bancários, o gerente geral da agência tentou forçar a entrada de clientes – apenas para atender questões de negócios – e chegou a agredir verbalmente os dirigentes sindicais, atuando com truculência e desrespeito com os representantes dos trabalhadores, inclusive ameaçando chamar a polícia.

“Lamentamos que este tipo de problema atinja os clientes e usuários, mas a segurança dos funcionários do banco é prioridade para nós, enquanto sindicato. Infelizmente voltamos a nos deparar com problemas como esses, de fácil solução, numa agência do Itaú, o banco que ano após anos obtém lucros recordes e que, por isso, se tornou a instituição financeira que mais lucra no país. Não podemos admitir que o banco continue visando apenas o lucro e não se importe com o ambiente de trabalho, com a saúde, o bem estar e a segurança de seus funcionários, clientes e usuários”, mencionou José Pinheiro, presidente do SEEB-RO.

Fonte: rondoniadinamica