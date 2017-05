Agentes Penitenciários poderão entrar em greve, segundo Dep. Anderson do Singeperon

Publicidade

Em visita a Espigão do Oeste, para entregar emendas parlamentares para Educação, o Deputado Estadual Anderson do Singeperon disse que por não ter tido um acordo com o Governo do Estado, nos próximos dias os agentes penitenciários de Rondônia poderão entrar em greve.





Em entrevista ao Portal Espigão, Anderson fala sobre o assunto.