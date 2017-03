Publicidade



A Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia (Agevisa) abriu processo seletivo para a contratação de estagiários de nível superior em Porto Velho. As inscrições foram abertas na última sexta-feira (17) e seguem até o dia 31 de março. De acordo com a Agevisa, serão ofertadas 42 vagas, para os cursos de administração, arquitetura, biologia, biomedicina, contabilidade, direito, comunicação social, enfermagem, engenharia, farmácia e nutrição.

Os estudantes aprovados trabalharão em jornada de 25 horas semanais, o valor da bolsa estágio é de R$ 1,1 mil, mais vale transporte de R$ 120.

Os candidatos interessados em se inscrever, devem ir ao Setor de Recursos Humanos da Agevisa, localizada na avenida Farqhuar, 2986, no Palácio Rio Madeira, Complexo Rio Jamari 2º andar, bairro Pedrinhas em Porto Velho.

Documentos:

– Fotografia 3×4;

– Cópias da cédula de identidade e CPF;

– Comprovante de residência com CEP atualizado;

– Histórico escolar da faculdade atualizado;

– Comprovante de matrícula 2017/1:

– Certidão dos distribuidores criminais da Justiça Estadual e Federal, autenticadas no próprio site.

Fonte: G1