Ainda há esperança: cinco vereadores votaram com o povo em Espigão do Oeste

Três horas e treze minutos antes da sessão ordinária de ontem (06), o Portal Espigão publicou a matéria que revelou a sociedade o projeto de lei de autoria do Executivo Municipal, que tinha por finalidade destinar recursos para a realização de um evento denominado 1º ROTA 387 – Encontro Interestadual de Motociclismo.

Foi tempo suficiente para que o povo começasse os manifestos nas redes sociais e se organizar para comparecer na Câmara Municipal de Vereadores, onde acompanhou a votação do projeto.

Em um município que é constante as reclamações por falta de medicamentos, que sofre sem um Raio X, em que as “ruas fazem parte dos buracos”, aonde o trabalhador teve seu auxilio alimentação cortado em 30% por falta de recursos, desportistas que não tiveram o devido investimento do poder público durante todo o ano de 2017, a classe de profissionais da saúde, que inclusive estavam na sessão para se pronunciar a respeito do congelamento de anos dos seus vencimentos.

E foi essa sociedade que parece não ter achado justo gastar R$ 56 mil em dois dias de um evento, cujo principal objetivo deu-se a entender que seria um eventual “desfile de motos”.

Já dizia o poeta, “antes tarde do que nunca”, e assim votaram os vereadores Devair Costa, Lirvani Storch, Joel do 14 de Abril, Aluízio Lara e Augustinho Schutlz, que disseram NÃO ao projeto e SIM a vontade das ruas.

“É um recurso do Estado, a prefeitura irá entrar com apenas R$ 6 mil” disse um dos parlamentares, esqueceu porém que o Estado também é do povo, talvez tenha esquecido, ou talvez nem saiba, que parte dos impostos vão para o Estado, para a Federação, e que por tanto o dinheiro do Estado e da União, também é do povo.

O legislativo parece ter saído da posição de cócoras em que se encontrava durante a legislatura passada, passou a ler projetos, discutir com a sociedade, passou a ser legislativo de fato. Ainda aqueles que votaram a favor do projeto, ainda assim, estes também discutiram e pensaram no que estavam votando, é sem dúvida uma luz no fim do túnel.

No entanto, os parabéns fica para a sociedade, que cobrou em tão curto espaço de tempo uma resposta do legislativo, que fez valer sua voz e sua vontade. Parabéns, pela reprovação do projeto.

Quanto aos cinco vereadores, estes parecem ter enviado ao Executivo, o aviso que não será com “pão e circo” que a sociedade irá esquecer os problemas atuais.