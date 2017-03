Publicidade



A Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE-RO) aprovou na última quinta-feira (30) um projeto de lei que prevê a criação da Semana e do Plano Estadual de Prevenção ao Suicídio. A matéria ainda segue para sanção do Governo do Estado.

De acordo com a ALE, pelo projeto de lei, as atividades alusivas à semana devem ser realizadas anualmente no dia 10 de setembro, data do Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio.

Dentre as ações pontuadas, o Plano Estadual de Prevenção ao Suicídio objetiva a identificação de possíveis sintomas, tratamento do transtorno mental ou psicológico e acompanhamento das pessoas que apresentem perfil suicida.

Na proposta, as campanhas alusivas ao tema devem ficar a cargo da Secretaria Estadual de Saúde (Sesau). O órgão deve trabalhar em parceria com as Secretarias Municipais de Saúde, instituições acadêmicas, organizações da sociedade civil, organismos governamentais e não governamentais, através da promoção de palestras na semana que compreenda o dia 10 de setembro.

Números

Conforme a ALE divulgou, em nota, o último Mapa da Violência, divulgado em 2014, apontou um crescimento de 82,2% no número de mortes por suicídios, em dez anos (entre 2002/2012), em Rondônia. Em Porto Velho, nesse mesmo período, o Mapa apontou crescimento de 108,3% no número de casos. Fonte: G1