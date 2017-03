As servidoras dos departamentos e gabinetes da Assembleia Legislativa foram homenageadas na manhã desta terça-feira (7) durante solenidade realizada pela Casa de Leis, que antecipou a comemoração pelo Dia Internacional da Mulher, celebrado no dia 8 de março.

O presidente Maurão de Carvalho (PMDB) presidiu a mesa composta, ainda, pelos deputados Edson Martins (PMDB), Jesuíno Boabaid (PMN), Só na Bença (PMDB) e Anderson do Singeperon (PV), o promotor de Justiça, Héverton Alves de Aguiar e a secretária-geral adjunta da Assembleia, Marilu Silveira.

O pastor Aroldo Carvalho abriu a solenidade abordando o valor da mulher na sociedade brasileira e finalizou sua participação com oração dedicada a todas as servidoras presentes.

A diretora do Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo de Rondônia (Sindler), Mara Valverde, uma das organizadoras da solenidade, apresentou vídeo que destacou as lutas e reivindicações das mulheres para conquistarem seus direitos e leis trabalhistas.

Em seguida, a chefe de gabinete da presidência da ALE, Irma Fogaça, apresentou vídeo em homenagem a deputada Lúcia Tereza, falecida no ano passado. A apresentação contou a trajetória política da parlamentar e sua paixão pelo município de Espigão do Oeste.

Segundo Irma, Lúcia Tereza foi uma grande representante da mulher rondoniense e sempre deixou clara sua necessidade de estar perto de pessoas e ajudando a quem precisasse.

“As portas da casa da minha amiga Lúcia Tereza sempre permaneceram abertas. Seu trabalho era totalmente voltado para o povo e Espigão do Oeste chora pela ausência dessa mulher digna, honrada, batalhadora, como todas vocês aqui presentes. Lúcia estará para sempre em nossos corações”, declarou Irma.

Duas dos cinco filhos da parlamentar, Giovana dos Santos e Joyce dos Santos, participaram da solenidade em que representaram a mãe homenageada e, emocionadas, receberam flores das mãos do presidente Maurão e do vice-presidente, Edson Martins.

Maurão de Carvalho agradeceu a presença de todas as servidoras e das filhas da colega parlamentar a quem se dirigiu ao destacar o trabalho de Lúcia Tereza que, segundo o presidente, deixou um legado na história da política rondoniense.

“Agora, mais do que nunca é uma obrigação nossa continuar trabalhando e honrando o legado da minha nobre e querida amiga Lúcia Tereza. Uma mulher especial, como todas vocês aqui presentes e como as mulheres da minha vida, minha esposa (Elisângela) e minhas filhas (Jhersyka, Jhennyffer e Kennyffer). Vocês contribuem para o bom funcionamento desse Poder, muito obrigado”, agradeceu o presidente.

O vice-presidente da Casa de Leis, Edson Martins parabenizou as servidoras e agradeceu a presença das filhas da deputada Lúcia Tereza. Para o parlamentar, Lúcia teve importante papel na entrada da mulher na política, sendo a primeira prefeita eleita na Amazônia.

O deputado Anderson do Singeperon, que assumiu a vaga de Lúcia Tereza na Assembleia, disse ter consciência da responsabilidade em ocupar a cadeira de uma parlamentar, que escreveu sua história política sempre prezando pelo respeito à pessoa humana.

Anderson, diante das filhas da parlamentar, se comprometeu a exercer o cargo de deputado com dignidade e honestidade, assim como, Lúcia o exercia. “Quero continuar a missão que Lúcia Tereza nos deixou”, frisou o deputado que citou sua relação com a mãe ao agradecer a presença de Giovana e Joyce.

Só na Bença, parabenizou as servidoras da ALE pela data comemorativa e também homenageou Lúcia durante seu pronunciamento. O deputado destacou sua amizade com a parlamentar e ressaltou a saudade da relação de carinho mútuo que existia entre ele e Lúcia.

O deputado Hermínio Coelho (PDT) citou a Lei Maria da Penha que só foi aprovada, após muita luta e sofrimento. Segundo o parlamentar, ainda é vergonhoso os índices de violência contra a mulher e que há muito que se fazer para combater os crimes e defender os direitos da classe feminina. Hermínio também prestou homenagem a deputada Lúcia Tereza.

Palestra

Durante uma hora o promotor da 14ª Promotoria de Justiça do Ministério Público de Rondônia, Héverton Alves de Aguiar ministrou palestra sobre a violência praticada contra a mulher e as medidas protetivas.

O promotor apresentou estatísticas e dados que mostram números alarmantes de mulheres assassinadas no Brasil. Segundo Héverton Aguiar, 3.282 mulheres foram mortas entre março de 2015 e março de 2016.

A violência informou o promotor, na maioria dos casos parte do companheiro da vítima. Ainda segundo Héverton, uma mulher é estuprada a cada 11 minutos, de acordo com registros policiais.

O promotor ressaltou a necessidade de políticas públicas voltadas ao amparo e empoderamento das vítimas que, segundo ele, muitas vezes não encontram alternativas a não ser retornar à convivência com seus agressores.