Os estudantes e professores do 1º ano do Ensino Médio da Escola Estadual Raimundo Euclides Barbosa, em Pimenta Bueno, ganharam netbook do programa Aluno Digital em solenidade realizada na tarde de segunda-feira (17), na própria escola. “Este equipamento vai facilitar o aprendizado de todos nós, pois é um mecanismo incentivador ao estudo”, disse a estudante do 1º D, Amanda Gonçalves, a primeira a receber o equipamento.

No programa, tanto os alunos quanto os professores são contemplados com o equipamento de informática que já traz na plataforma programas didáticos e acesso livre a internet. “Oportuniza aos alunos a inclusão digital, acelera o ritmo da relação ensino/aprendizado, e, sobretudo, melhora a socialização”, explica o diretor da escola, professor Ronaldo de Paula.

A escola Raimundo Euclides é a 6ª no estado a ter implantado o Aluno Digital e recebeu 230 equipamentos novos. São 1.238 alunos matriculados nos turnos da manhã, tarde e noite nos ensinos fundamental e médio. Deste total 20% reside na zona rural de Pimenta Bueno, como é o caso do aluno Saimon Pereira Santana, do 1º C. “É certo que agora vou ter mais oportunidade de conhecimento e poder compartilhar o equipamento com a minha irmã mais nova”, disse o garoto que mora com a família numa fazenda a 15 quilômetros da escola.

Para o pai de Saimon, Sales Santana, a ação do governo estadual é muito válida. “A realidade dos nossos filhos é bem diferente da minha quando tinha a idade dele. Eles estudam e aprendem mais quando estão conectados. A internet é o mundo deles”, disse o gerente da fazenda onde mora.

“O Aluno Digital coloca os estudantes em situação de igualdade ao conhecimento e à informação, independentemente do poder aquisitivo”, disse o secretário estadual de Educação, Valdo Alves.

Além desse programa, a escola mantém laboratório de informática e esta nova ferramenta vai expandir extra-muro da escola. “A partir de agora, o netbook é do aluno e do professor. Ele leva pra casa, pra escola, pra onde desejar”, falou o governador Confúcio Moura, alertando que no caso de perda ou roubo o equipamento é bloqueado e perde toda a funcionalidade.