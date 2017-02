O município de Alvorada do Oeste será beneficiado com a construção de mais uma ponte que ajudará o escoamento da produção agrícola e pecuária. O governador Confúcio Moura assinou Ordem de Serviço para a construção de uma ponte de madeira com 60 metros de extensão no rio Novo Destino, Linha 64, RO 010 no quilômetro 10.

No local já existe uma ponte de madeira que está muito desgastada, tornando-se até perigosa para a população que passa sobre ela diariamente.

Neste projeto, serão investidos recursos próprios do estado na ordem de R$ 347 mil.

De acordo com a empresa contratada, JR Construção, responsável pela execução do projeto, as obras iniciam ainda esta semana e devem ser concluídas no prazo máximo de 90 dias.

No ano passado o Governo de Rondônia, construiu outra ponte de madeira, no município de Alvorada com 60 metros de extensão, na Linha 48, sobre o rio Novo Mundo que beneficiou diretamente quatro Projetos de Assentamentos (PA) localizados nos limites dos municípios de Alvorada do Oeste, Castanheira e Nova Brasilândia.