O município de Alvorada do Oeste recebeu um pacote de investimentos, que ultrapassam a marca de R$ 1 milhão, do governo de Rondônia para contemplar os setores de infraestrutura, agricultura, educação e saúde. Foram destinados 265 mil mudas de café clonal, um ônibus para atender ao setor rural, um aparelho de ultrassonografia 3D e 15 centrais de ar-condicionado para a Escola Estadual Santa Ana, adquiridos por meio de emenda parlamentar do deputado Laerte Gomes.

Na área da infraestrutura, o governador Confúcio Moura assinou Ordem de Serviço para a construção de uma ponte de madeira com 60 metros de extensão no rio Novo Destino, na Linha 64. Neste projeto, serão investidos recursos próprios do estado da ordem de R$ 350 mil. A obra será executada pelo Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços (Públicos). O governador também assinou a ordem de serviço para a construção da nova sede administrativa do DER, outro benefício direto para o município.

Confúcio destacou a importância de investir em todos os setores. Afirmou que Rondônia tem vocação para a agricultura e disse que o governo está fazendo sua parte, incentivando a produção do café. Sobre a educação, frisou que os estudantes precisam do mínimo de comodidade nas salas de aula, e que as centrais de ar condicionado são essenciais num estado com temperaturas tão altas. Ele assegurou, ainda, que o aparelho de ultrassonografia 3D é fundamental à área da saúde.

O diretor-geral do DER, Ezequiel Neiva, lembrou que Alvorada receberá, em seis meses, a segunda ponte com 60 metros de extensão. A primeira foi no rio Novo Mundo, na Linha 48, já concluída. Agora, será no rio Novo Destino, na Linha 64.

O prefeito professor Walter agradeceu ao governador pelo apoio ao município, num momento de crise financeira nos caixas das prefeituras e governos em todo o estado. E destacou que o governo tem cumprido à risca os compromissos firmados.

CAFÉ

O presidente da Emater, Chiquinho da Emater, disse que o governo tem dado incentivos para impulsionar a produção agropecuária nos 52 municípios rondonienses. E citou Alvorada do Oeste como exemplo. Em 2016 o município produziu 32 mil sacas de café. Para 2017, a expectativa de produção aumentou para 40 mil sacas.

Em nível de estado, a produção do café, conforme Chiquinho da Emater, foi de 500 mil sacas. Para 2017, a estimativa é que a produção chegue a três milhões de sacas nos 52 municípios. Para 2018, os números são mais audaciosos, chegando a cinco milhões de sacas. “Esse crescimento é reflexo dos incentivos do governo”, garantiu.

ESCOLA

O diretor da Escola Estadual Santa Ana, Eraldo de Melo Pereira, frisou que o governo mantém escola 100% climatizada, mas que os atuais parelhos de ar-condicionado são antigos, comprados em 2009, e apresentam problemas com frequência. “A escola atende a 840 estudantes, em três períodos, e com a nova aquisição vamos garantir a comodidade para melhor aprendizado num clima agradável”, destacou.

Também participaram do evento, o senador Valdir Raupp, os deputados federais Lúcio Mosquini, Marcos Rogério e Marinha Raupp, além dos deputados estaduais Maurão de Carvalho (presidente da Assembleia); Lebrão, Só na Bença e Anderson do Singeperon.