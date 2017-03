O deputado estadual Anderson do Singeperon (PV) assegurou nesta segunda-feira (06/03) a destinação de emenda para o município de Espigão D’Oeste (RO) para a compra de medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos para atender a população. O anúncio foi feito durante reunião com o secretário de Estado de Saúde, Williames Pimentel, o secretário adjunto, Luiz Eduardo Maiorquim e a secretária Municipal de Saúde de Espigão do Oeste, Jucilane Bordinhão, no Palácio Rio Madeira.

Para o parlamentar é de fundamental importância que haja iniciativas e ações conjuntas voltadas ao suprimento de medicamentos. “Quem sente dor ou necessita de medicamentos para tratamento não pode esperar”, declarou o deputado nesta segunda-feira (6), durante reunião na Secretaria de Estado da Saúde (Sesau).

A falta de medicamento nos municípios no âmbito do serviço de atenção básica à saúde é uma realidade em Rondônia como também em todo o país. E com as contenções econômicas nos estados, ante a crise ou risco de crise, a situação tende a piorar.

Sala de Estabilização

Na reunião, Anderson levou a indicação da vereadora de Espigão do Oeste, Lirvani Storch (PP) da necessidade de uma sala de estabilização (ala vermelha), para atender pacientes em estado grave. A estrutura evitaria muitas situações em que pacientes têm que ser levados para outros municípios. “Eu fiz esse compromisso de correr atrás desse projeto para que vire uma realidade aos cidadãos de Espigão”, ressaltou o deputado.

Pimentel informou que já existe uma emenda parlamentar que contempla 24 municípios, dentre eles Espigão do Oeste. O deputado Anderson do Singeperon se comprometeu em acompanhar o processo e ressaltou que está sempre a disposição para ajudar a apoiar as causas em benefícios da população de Espigão do Oeste.