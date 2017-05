Anderson do Singeperon entrega emendas que foram alocadas por Lucia Tereza para Educação de Espigão do Oeste

Durante a tarde de hoje (26) o deputado Estadual Anderson do Sigeperon esteve em Espigão do Oeste para realizar a entrega de R$ 200 mil em emenda parlamentar para a Educação de Espigão do Oeste.

As emendas são fruto do trabalho da deputada Lucia Tereza (In Memorian). Ela deixou várias emendas para Espigão do Oeste, o deputado Anderson ao assumir o lugar da ex-deputada na ALE-RO, fez compromisso de manter as emendas para Espigão.

Durante a solenidade, várias autoridades lembraram do empenho de Lucia Tereza por melhorias para Espigão do Oeste, em especial na área da Educação.

O secretário Waldo Alves disse que serão entregues 24 nobreaks, 25 monitores LCD 21,5 polegadas, 26 CPU´s Positivo, 20 ar condicionados.



Autoridades falam sobre o empenho de Lucia Tereza por Espigão do Oeste

Deputado Anderson do Sigeperon

Secretário de Educação de Rondônia

Coordenador do CRE de Espigão do Oeste

Diretor da Escola Sete de Setembro