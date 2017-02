O município de Cujubim, localizado na região do Vale do Jamari, irá receber uma nova ponte de concreto no rio Preto, no travessão que dá acesso às linhas vicinais: D 86, D 90, D 94 e D 98. O benefício foi anunciado pelo governador Confúcio Moura, no último fim de semana, durante a solenidade de entrega de dez ônibus rurais escolares, no próprio município.

O diretor do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER), Ezequiel Neiva, acompanhado do senador Valdir Raupp, esteve no local onde tem uma antiga ponte de madeira, para ver in loco a situação.

“O governador autorizou o DER a iniciar o projeto, realizando o levantamento técnico para a construção da nova ponte de concreto, que irá substituir uma antiga ponte de madeira, com aproximadamente 60 metros de extensão, e deverá ter um investimento aproximado de R$ 2 milhões”, explicou Neiva.

O prefeito de Cujubim, Pedro Fernandes Pereira, disse que a ponte de madeira foi construída há 30 anos, e anualmente apresenta problemas e precisa de reparos devido ao desgaste das madeiras. “Mesmo fazendo os reparos, a ponte já está interditada para veículos grandes, e liberada apenas para veículos pequenos e pedestres”, afirmou Pedro Fernandes.

Ainda segundo o prefeito, a nova ponte irá beneficiar diretamente cerca de mil famílias que residem na área rural de Cujubim e que precisam escoar a produção de soja, leite, produtos da agricultura familiar e os estudantes com o transporte escolar. “Será mais uma opção de acesso à RO-205, e favorece ainda os produtores rurais assentadas pelo Incra no projeto Américo Ventura”, completou.

A região do Vale do Jamari está sendo beneficiada com outra ponte nova de concreto, de 120 metros de extensão, no rio Jamari, na BR-421, na saída de Ariquemes para os municípios de Monte Negro, Campo Novo e Buritis.