Apareceu na foto. Para nada mais serviu a presença, da Secretária de Saúde de Espigão do Oeste, em reunião.

O secretário de Saúde Estadual, senhor Williames Pimentel, esteve visitando Espigão do Oeste na tarde de hoje(16), devido a Ação ACISO que acontece no município.

Na oportunidade o secretário foi até a Escola Jean Piaget, para participar de uma reunião com o Procurador da República Reginaldo Trindade, a Deputada Estadual Lúcia Tereza o vereador Décio Lagares e lideranças indígenas, onde ouviu as necessidades e apresentou as possíveis soluções para os problemas.

A secretária

Se não fosse a foto divulgada no site oficial da Prefeitura, diria que, de nada serviu a presença da secretária Laura Guedes na reunião.

Chegou atrasada, “como quem acabará de cair de um caminhão sem saber ao certo aonde estava e por que estava”. Mas quando falou, conseguiu evidenciar, que estava em ambiente estranho.

Foi indagada como o município poderia contribuir com a saúde indígena, se seria possível realizar no município as cirurgias que eram necessárias aos indígenas.

“Não, não temos condições de atender a esta demanda, disse a secretária.”



A fala é mais do mesmo, e como se perguntasse ao Estado Brasileiro, se ele teria mecanismos, para ajudar acabar com a corrupção do mundo. Se fazer o dever de casa, é uma tarefa quase impossível, que dirá resolver a corrupção no mundo.



Que saber em que “pé anda”, os procedimentos cirúrgicos em Espigão do Oeste?

Pergunte a mulher que acabará de ter seu filho em Cacoal, em Pimenta Bueno, ou pior ainda, pergunte a quem teve que pagar para ter seu filho ou filha na rede privada.

Mentira? Desafio o Prefeito e a Secretária a abrir a CAIXA PRETA da saúde e mostrar quantos partos foram feitos nos últimos dois anos. Os números não mentem. Estou aqui disposto a dizer que estava enganado, caso seja provado, COM NÚMEROS, que cirurgias eletivas e cesarianas, estão acontecendo na quantidade necessária para anteder a demanda municipal.

Mostre os números Prefeito, eles não mentem.

Voltando a reunião

Não foi necessário nem 1(um) minuto de fala da secretária, para que, o reunião fosse encerrada. Como quem chegasse a conclusão de que se esperou uma pessoa em vão, o secretário Pimentel finalizou: Ok o Estado assume a responsabilidade, e o estado vai resolver a questão.

E fim. Acabou ai a reunião, além de tirar foto para sair na mídia oficial da prefeitura, para nada mais serviu a presença da secretaria. Não é de se duvidar, que não sabia se quer, qual era o tema da reunião.

#poucasnemsempreboas

por Roney Ribeiro