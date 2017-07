Logo depois de agredir a educadora, o menino ainda ameaçou dizendo que levaria uma faca à escola para furar a mulher. Por causa das agressões, a mulher ficou com hematomas no braço esquerdo.

Aos policiais militares, a servidora contou que o crime ocorreu depois do suspeito brigar com outro colega, também de 8 anos, no pátio da escola. Após encerrar a briga, já dentro de sala de aula, a supervisora começou a conversar com as duas crianças e um dos garotos passou a agredi-la com um lápis.