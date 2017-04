A Polícia Militar (PM) foi acionada na madrugada da última terça-feira (18), por uma adolescente que foi agredida e ter levado uma facada na mão no Bairro Cidade Alta em Espigão do Oeste (RO). Consta no boletim de ocorrência, que o autor do crime seria o companheiro da vítima e que o casal teria discutido, o motivo seria um dinheiro que seria usado para a compra de entorpecentes.