Após negar R$ 10 mil para a Copa Rural, prefeitura de Espigão do Oeste vai gastar mais de R$ 6 mil em Encontro do Motociclismo de 2 dias

Recentemente o prefeito mandou cortar gastos, e não realizou a Copa Rural de Futebol, que iria atender a quase todas as comunidades rurais do município. O evento teria duração de aproximadamente 3 (três) meses, e aconteceria nas sedes das comunidades rurais.

A mesma prefeitura, enviou para Câmara Municipal um projeto de que tem por finalidade, abrir crédito adicional especial ao orçamento geral do município, no valor de R$ 56,255,00 ( cinquenta e seis mil, cinquenta e cinco reais), para atender o Convênio nº 142/PGE/2017 entre SETUR ( Superintendência Estadual de Turismo) e a Prefeitura Municipal de Espigão do Oeste, dinheiro que deverá ser utilizado para custear um ENCONTRO INTERESTADUAL DE MOTOCICLISTAS, que deverá acontecer nos dias 17 e 18 de novembro de 2017.

O Plano de Trabalho prever que o recurso seja gasto com:

Locação de banheiros Químicos – Valor R$ 2.160,00

Locação de Tendas – Valor R$ 12.695,00

Locação de Estrutura para atender autoridades e público presente – Valor R$ 9.000,00

Locação de Arquibancada – Valor R$ 13.600,00

Contratação de Sistema de Sonorização – Valor R$ 9.000,00

Locação de alambrados – Valor R$ 6.000,00

Locação de Torres de Iluminação – Valor R$ 2.800,00

Locação de Treliças – Valor R$ 1.000,00

Câmara Municipal

O Projeto de Lei pode ser votado ainda hoje (06) na Câmara Municipal, uma vez que faltam apenas 11 (onze) dias para o evento. Todo o projeto encontra-se parado uma vez que depende do aval dos vereadores para seguir em frente, acredita-se que um processo licitatório deverá existir ainda, para contratação dos objetos que constam no plano de trabalho do evento.

Os documentos abaixo, fazem parte do projeto e plano de trabalho que foram enviados pelo Prefeito Municipal, Nilton Caetano para a Câmara Municipal.