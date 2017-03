Após operação, usuários de drogas deixam de morar em praça de Ariquemes

Tweet no Twitter

Após uma operação conjunta realizada no início de fevereiro, moradores de rua e usuários de drogas deixaram de morar na Praça da Rodoviária em Ariquemes (RO), no Vale do Jamari. A ação foi uma parceria das secretarias municipal de meio ambiente, saúde e ação social.

Com o apoio da Guarda Municipal e da Polícia Militar (PM), as secretarias retiraram barracas dos moradores de rua que ocupavam a Praça da Rodoviária e o canteiro central da Avenida Capitão Sílvio.

Conforme a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema), foram dadas para que os moradores da época, as opções de que pudessem voltar à cidade de origem ou fossem encaminhados para uma comunidade terapêutica.

Segundo o secretário da pasta, Anderson De Gásperi, a frequência de necessidade de limpeza na praça diminuiu após a operação, e o local se tornou mais seguro. “95% do lixo da praça eles mesmos [moradores de rua] estão levando pra lixeira. Isso pra mim não tem preço, porque ninguém acreditava que isso pudesse acontecer”, conta. Ele também acredita que as pessoas não devem acompanhar passivamente a ocupação dos espaços da cidade por moradores de rua. “Se a comunidade não se importar com tudo que está acontecendo e for abrindo mão dos seus espaços em favor daqueles que estão ali usando drogas, eles vão ficar numa posição cômoda e não vão sair”, explica Anderson. O mototaxista João de Macedo, que trabalha em um ponto próximo à praça, diz que o local melhorou, mas a praça ainda precisa de uma revitalização para se tornar um local frequentado pela população e que não seja somente um lugar de passagem. “Melhorou muito esse lugar. Essa praça aqui era lotada de usuários de drogas. Agora até a grama está mais cuidada, mais verdinha, nunca mais montaram barracas aqui. Só que agora eles foram para a 1ª rua do Setor 2 e o problema está lá”, revela. A rua citada por João fica a 100 metros da praça e é uma região degradada, escura no período noturno e com prédios e terrenos abandonados, que são usados pelos usuários de drogas para moradia e consumo de substâncias entorpecentes. O secretário da Sema admite que o problema saiu da praça mas ainda existe há alguns metros dela, mas diz que a responsabilidade sobre a ocupação de terrenos particulares é dos donos. Fonte: G1