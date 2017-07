Na manhã de hoje (14), um caminhão Ford estava trafegando na “Estrada do Calcário” na zona rural de Espigão do Oeste, aproximadamente a 45 Km da cidade. Segundo informações em uma descida o motorista percebeu que o freio não respondia e devido a velocidade o impacto foi inevitável com um outro caminhão que trafega logo a frente.

Com a força do impacto os dois caminhões tombaram e os dois motoristas e outra pessoa que seguia de carona no caminhão Ford, acabaram ficando presos as ferragens. Os Bombeiros de Pimenta Bueno foram acionados, e ao chegar ao local tiveram que fazer o desencarceramento das vítimas.

Após a retirada, as vítimas foram encaminhadas ao Hospital Municipal de Espigão do Oeste para receber os cuidados médicos.