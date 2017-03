Publicidade



A associação de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO) realizou, entre os dias 20 a 24 de março, a pesquisa de preços dos produtos agrícolas vendidos no estado. A cotação se refere ao valor pago diretamente ao produtor agrícola, nas unidades produtivas.

Confira abaixo a lista de alguns itens:

– Vaca gorda (arroba)

Preço médio: R$ 111,38

Porto Velho: R$ 114,00

Guajará-Mirim: R$ 114,00

Ariquemes: R$ 112,00

Jaru: R$ 111,00

Rolim de Moura: R$ 112,00

Machadinho D’Oeste: R$ 110,00

Ouro Preto do Oeste: R$ 95,00

Ji-Paraná: R$ 115,00

Colorado do Oeste: R$ 113,50

São Miguel do Guaporé: R$ 115,00

Costa Marques: R$ 105,00

Cacoal: R$ 115,00

Vilhena: R$ 114,00

Pimenta Bueno: R$ 113,50

– Café robusta (saca de 60 quilos)

Preço médio: R$ 372,28

Porto Velho: R$ 380,00

Guajará-Mirim: cotação não divulgada

Ariquemes: R$ 400,00

Jaru: R$ 360,00

Rolim de Moura: R$ 380,00

Machadinho D’Oeste: R$ 380,00

Ouro Preto do Oeste: R$ 355,00

Ji-Paraná: R$ 400,00

Colorado do Oeste: cotação não divulgada

São Miguel do Guaporé: R$ 320,00

Costa Marques: cotação não divulgada

Cacoal: R$ 380,00

Vilhena: cotação não divulgada

Pimenta Bueno: cotação não divulgada

– Abacaxi (unidade)

Preço médio: R$ 1,85

Porto Velho: R$ 1,30

Guajará-Mirim: R$ 2,00

Ariquemes: R$ 2,00

Jaru: R$ 2,00

Rolim de Moura: R$ 2,00

Machadinho D’Oeste: R$ 2,00

Ouro Preto do Oeste: cotação não divulgada

Ji-Paraná: cotação não divulgada

Colorado do Oeste: R$ 2,00

São Miguel do Guaporé: cotação não divulgada

Costa Marques: R$ 2,00

Cacoal: R$ 1,50

Vilhena: R$ 2,00

Pimenta Bueno: R$ 1,50

– Alface hidropônica (maço)

Preço médio: R$ 1,61

Porto Velho: R$ 1,50

Guajará-Mirim: R$ 2,00

Ariquemes: R$ 2,00

Jaru: R$ 1,90

Rolim de Moura: R$ 1,00

Machadinho D’Oeste: R$ 2,00

Ouro Preto do Oeste: R$ 1,20

Ji-Paraná: cotação não divulgada

Colorado do Oeste: R$ 1,50

São Miguel do Guaporé: cotação não divulgada

Costa Marques: cotação não divulgada

Cacoal: R$ 1,70

Vilhena: R$ 1,50

Pimenta Bueno: R$ 1,80

Fonte: G1