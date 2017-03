Publicidade



O Serviço Social do Comércio Rondônia (Sesc-RO) abriu inscrições para projetos culturais nas áreas de teatro, dança, circo, música, literatura, artes visuais e cinema. Os projetos selecionados farão parte de um banco de dados da instituição em 2017 e 2018. Artistas de todo o estado podem se inscrever até 20 de abril.

De acordo com Sesc-RO o objetivo é compor um banco de projetos, que será consultado para a elaboração da programação de Cultura das Unidades e circuitos estaduais. De acordo com o coordenador de Cultura Fabiano Barros, a expectativa é que cerca de 50 projetos sejam inscritos.

Conforme Barros, não há critério para seleção. “O sistema não usa critério na seleção, pois o objetivo é reconhecer os artistas do estado de Rondônia. Na verdade o maior critério é fazer com que o artista consiga apresentar aqui na Unidade do Sesc como na sua unidade locais do interior”, explicou o coordenador

Interessados como Pessoa Jurídica precisam dos documentos como o cartão do CNPJ da empresa representante, a qual deverá apresentar as certidões do FGTS/ MUNICIPAL/ TRIBUTOS FEDERAIS devidamente regularizadas e a proposta orçamentária em papel timbrado da empresa, além do release da obra e portfólio do grupo ou dos artistas.

Para Pessoa Física, os documentos são RG, CPF, número do PIS, comprovante de residência, release da obra, portfólio do grupo ou artistas e proposta orçamentária.

Os projetos deverão ser encaminhados no endereço cultura@sescro.com.br no formato PDF, até o dia 20 de abril. Mais informações no (69) 3229-6006 ramais 238 e 239 na coordenação de cultura.

O Sesc informou ainda que, os projetos enviados ficarão à disposição da Coordenação de Cultura do Sesc em Rondônia para consulta durante todo o exercício de 2017/ 2018, sendo selecionadas por demanda. Caso haja interesse em alguma das propostas, o Sesc entrará em contato com o proponente, não havendo nenhuma data de divulgação de selecionados. Fonte: G1