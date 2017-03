Publicidade



Jefferson Eduardo Azevedo Brito foi condenado a 16 anos e 2 meses de reclusão pela morte do policial militar Bianor Sales Cochi Júnior. O crime ocorreu no Espaço Alternativo (Avenida Jorge Teixeira), durante a madrugada do dia 17 de outubro de 2016. O julgamento, conduzido pelo juiz titular do 2º Tribunal do Júri, José Gonçalves da Silva, ocorreu nessa terça-feira, dia 29, e se estendeu até o início da noite, quando os jurados decidiram pela condenação do réu confesso.

Em seu depoimento, Jefferson repetiu o que estava nos autos, que matou Bianor porque ele estava no local dos fatos e, sob efeito de bebida alcoólica, estava mexendo com algumas mulheres. Como uma destas mulheres era esposa de Jefferson, ele resolveu matar o policial.

Atuaram na acusação o promotor Elias Chaquian Filho e o assistente Carlos Mendonça Tavernard. A defesa ficou a cargo do advogado Diogo Scpricigo da Silva.

Na dosimetria da pena, foram considerados alguns agravantes. O réu se utilizou de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, pois aproveitou que ela estava com os reflexos comprometidos em razão da embriaguez, para surpreendê-la com vários disparos de arma de fogo. Não ficou comprovada que a intenção do réu era a de subtrair a arma do policial.

“Em razão de o delito ter sido cometido com violência à pessoa, o torna-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou multa” disse o magistrado ao ler a sentença. Além da pena de 16 anos e 2 meses de reclusão, Jefferson foi condenado também a pagar multa de 12 dias, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo”.

Fonte: rondoniagora