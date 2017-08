Assembleia realiza sessão nesta sexta-feira para revogar o Auxílio Alimentação de R$ 6 mil

A Secretaria de Justiça do Estado irá mobilizar uma equipe para a cidade de Espigão do Oeste, a partir de amanhã (17) para realização de um mutirão de documentos.

Nos municípios vizinhos, Cacoal e Pimenta Bueno, o Governo do Estado em parceria com as prefeituras, inaugurou postos de atendimento que tem o mesmo objetivo dos mutirões, contudo nesses municípios será em caráter permanente.

Em Espigão do Oeste, o atendimento acontecerá durante 4 dias, sendo que amanhã (17) e sexta-feira (18) as pessoas devem ir até o Teatro Municipal. Já no sábado (19) e domingo (20) o atendimento será realizado na Escola Tancredo de Almeida no distrito do Pacarana.

Os documentos que poderão ser feitos durante o mutirão são:

RG, Certidões de Casamento, CPF, Carteira de Trabalho, Passe livre de Idoso e da pessoa com deficiência.

Quem for fazer a primeira via não irá pagar taxas, já para quem necessita de 2ª via de documentos, é cobrado uma taxa no valor de R$ 97,81, sendo que no caso de furto ou roubo devidamente comprovado com boletim de ocorrência, o valor não é cobrado.

Os documentos feitos no mutirão serão entregues em até 30 dias.