Atleta de Cacoal é o campeão geral da 10ª Corrida de Rua do Sesi

Suor, disposição e superação dos limites marcaram a décima edição da Corrida de Rua do Sesi, que aconteceu em Porto Velho, neste domingo, 10, com a participação de corredores da capital e do interior. Nesta edição, o percurso totalizou 10 km e os cinco primeiros colocados nas categorias colaborador do Sistema Fiero; industriário e comunidade em geral receberam prêmios em dinheiro e troféu e todos os participantes agraciados com medalha.

Meia hora antes da largada, que foi dada às 8 horas em ponto, os corredores se aqueciam para enfrentar o desafio maior que os dez quilômetros a percorrer, ou seja, correr sob o sol inclemente, que não poupou nem mesmo os atletas mais experientes e empolgados em conquistar as primeiras colocações.

Com o tempo de 34’24, o campeão geral foi o cacoalense Dionatan dos Santos, 21, e esta foi a segunda vez que participou da corrida do Sesi. A primeira foi na categoria juvenil, em 2011. O ponta pé inicial para sua carreira de atleta. “Esta é a décima terceira corrida que venço este ano. Ele ressaltou o calor como a parte mais difícil e que atrapalhou um pouco o ritmo, mas no fim, como estava sozinho na dianteira, cruzou a linha de chegada em primeiro.

A primeira colação na categoria feminino comunidade, a moradora do Bairro de Polícia, Maria José de Souza Oliveira disse que o objetivo é sempre melhorar, e superar os desafios. Ela comentou ainda que crianças e adultos devem praticar atividade física. “Estou com 42 anos, mas pretendo continuar praticando, pois, esporte é vida e saúde”.

O atleta Otávio Reis de Souza, representando a indústria Granopan, de Porto Velho, conquistou o primeiro lugar na categoria indústria. Participa há três anos, e chegou ao quinto lugar na categoria comunidade, e este ano como funcionário da Granopan, se inscreveu para a corrida. “Minha motivação foi o meu pai”, exultou. “O maior problema foi o calor, mas consegui administrar o ritmo e venci”. A representante feminina na categoria Indústria, Natália Feitosa, representante da Ceron, chegou em primeiro com o tempo 50’07.

Argeu Cleone, da área de Educação Física da escola Sesi-Senai Ji-Paraná, ganhou a cobiçada medalha de ouro da categoria colaborador do Sistema Fiero. “Esta foi minha primeira participação na corrida do Sesi e conquistei o primeiro lugar, com a marca de 45’18”. Quanto à preparação, o atleta contou que corre mais pela saúde e não por competição. “A corrida de rua do Sesi é fundamental, pois estimula a qualidade de vida, a prática de atividades físicas, e agrega à comunidade, a indústria e os colaboradores do Sistema”, destacou.

A colaboradora Rosalina Maria Nicocelli, Casa da Indústria, Porto Velho, foi a primeira colocada em sua categoria. Rosalina é uma veterana em participações de destaque na corrida de rua do Sesi. Disputou em 2015 e no ano seguinte conquistou o segundo lugar. “A partir desta vitória fui me desafiando ainda mais para conseguir alcançar o primeiro lugar neste ano. Foi uma sensação maravilhosa. Estou satisfeita e feliz com o resultado”. A colaboradora e atleta comentou ainda que o incentivo veio do programa Sesi Viver Mais.

Guido Quêtto, da Coordenação Estadual de Saúde e Segurança na Indústria Sesi-Senai-IEL-RO, ressaltou a sensação do dever cumprido. “A Corrida de Rua do Sesi está inserida no calendário esportivo da cidade e o Sesi cumpriu seu papel de promotor de qualidade de vida, realizando este evento para a sociedade, estimulando a adoção de estilo de vida saudável e a prática de esportes. Com isso todos ganham. O esporte de Rondônia, a população e a indústria” destacou. Conseguimos desenvolver um evento de alto nível e toda a equipe está de parabéns” finalizou.

As premiações foram entregues pelo diretor de Serviços Compartilhados do Sistema Fiero, Paulo Moacir; o diretor Jurídico Marcelo Lessa, a gerente da escola Sesi-Senai-IEL Lagoa, Fabiana Amaral e o coordenador de Saúde e Segurança na Indústria Sesi-Senai-RO, Victor Hugo.

COLABORADORA SISTEMA FIERO

FEMININO

COLOCAÇÃO NOME TEMPO

1º ROSALINA NICOCELLI 1:04:18

2º JULIANE LOUBACH 1:06:44

3º MARIA RITA NASCIMENTO 1:06:45

4º MARÍLIA REGINA COIMBRA 1:19:20

5º HUEDJA MENDES 1:27:41

COLABORADOR SISTEMA FIERO

MASCULINO

COLOCAÇÃO NOME TEMPO

1º ARGEU RAMOS 45:18

2º MARCOS LOBO 54:46

3º GEIGLESSON BRITO 54:49

4º GABRIEL ROCHA 54:57

5º HENRIQUE SCHAURICH 56:07

INDÚSTRIA

FEMININO

COLOCAÇÃO NOME TEMPO

1º NATÁLIA FEITOSA 50:07

2º GILMARA FRAZÃO 1:03:16

3º EDIMÁRCIA OLIVEIRA 1:04:04

4º TICIANNE SUSSUARANA 1:10:50

5º TATIANE LOPES 1:16:57

INDÚSTRIA

MASCULINO

COLOCAÇÃO NOME TEMPO

1º OTÁVIO REIS 40:11

2º GENIVAN DUARTE 42:39

3º ELIAS GOMES 43:19

4º GILDERSON SOUSA 46:10

5º ILDEFONSO SILVA 47:57

COMUNIDADE

FEMININO

COLOCAÇÃO NOME TEMPO

1º MARIA JOSÉ OLIVEIRA 42:25

2º LUCIANA SAMPAIO 46:02

3º FRANCISCA SILVA 47:03

4º VALDICELIA SANTOS 47:16

5º IRISMAR ARANHA 49:27

COMUNIDADE

MASCULINO

COLOCAÇÃO NOME TEMPO

1º DIONATAN SANTOS 34:26

2º HIAGO OLIVEIRA 35:15

3º MAYCON VASQUES 35:34

4º ELENILSON SOARES 35:36

5º TIAGO PRATES 36:13

Comentários