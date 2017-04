Publicidade



A secretaria de Desenvolvimento Ambiental do Estado (Sedam) está realizando audiências públicas em vários municípios rondonienses para discutir o Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERH/RO). Na manhã desta terça-feira (25), o encontro aconteceu no auditório da Escola Major Guapindaia, em Porto Velho.

O secretário Vilson Salles Machado destacou a importância dos debates para a elaboração do Plano Estadual de Recursos Hídricos, que se trata de uma política estruturante para Rondônia, que poderá se desenvolver de forma sustentável.

Durante o encontro, técnicos especialistas apresentaram e discutiram estudos relacionados aos recursos hídricos no estado. O trabalho vem sendo desenvolvido pela Sedam, que contratou uma empresa, por meio de licitação pública, para elaborar o projeto. O Ministério do Meio Ambiente também é parceiro.

O coordenador de Recursos Hídricos da Sedam, José Trajano dos Santos, ressaltou a importância da sociedade participar das audiências públicas considerando que o PERH vai nortear o uso racional dos recursos hídricos no estado, e cada comunidade, cada região, é que sabe quais são suas necessidades.

“Precisamos ouvir a sociedade, pois estamos propondo um trabalho com mapeamento dos grandes problemas que existem no uso dos recursos hídricos, conforme nós apresentamos. Detectamos várias dificuldades nas regiões que têm grande demanda do uso dos recursos hídricos, principalmente na fase de estiagem. A solução é desenvolver políticas públicas para amenizar esses problemas”, explicou José Trajano.