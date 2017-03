Publicidade



A companhia Gol Linhas Aéreas anunciou que vai aumentar em 5% o número de assentos de suas aeronaves nos voos comerciais, passando dos atuais 177 para 186. O espaço entre as poltronas de 86,3 centímetros será mantido nas fileiras da frente para a categoria Gol+ Conforto e a classe Gol Premium em voos internacionais. Não há informações sobre o espaço na poltrona regular, que tem distância de 31 polegadas (78,7cm) nos aviões atuais.

Segundo a companhia, a mudança ajudará a reduzir os custos operacionais da empresa e estará concluída até julho de 2018 com a nova frota de aeronaves 737 MAX-8 e Boeing 737-800 Next Generation (NG).

O aumento de assentos nos voos da Gol vai na contramão da decisão tomada pela empresa em 2014. Na época, a Gol reduziu o número de assentos por aeronaves e anunciou um espaço maior (de 30 para 31 polegadas) entre os assentos para todos os passageiros em 80% de sua frota de aeronaves. A Gol estava reduzindo oferta naquele ano, com diminuição de frota, de voos e até do número de assentos nos aviões.

A Gol costuma ressaltar em declarações à imprensa, em seu site e em suas peças de marketing que tem o maior espaço entre as poltrona. Em peças para mídia impressa e digital, a Gol provoca a Latam sobre esse assunto. O caso chegou ao Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar) em 2016, que foi favorável à Gol.

Frota padronizada

A empresa também informou que receberá as novas aeronaves 737 MAX-8s, com autonomia de voos de longa duração, no segundo semestre de 2018. Elas também estão configuradas com 186 assentos e espaços Gol+Conforto, além de classe GOL Premium nos voos internacionais.

De acordo com a Gol, sua frota única e padronizada de aeronaves Boeing 737, sendo 93 do modelo 800 NG e 28 do modelo 700, é “fundamental para operar no modelo de baixo custo”.

Fonte: G1