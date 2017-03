Publicidade



Ao lado dos Correios, desde do dia 01 de março, começou a funcionar em Espigão do Oeste, o ponto de Moto Táxi Baruk.

Valmir, Salgadinho, Juarez, Lucimar, Nelson e Jucimar são os moto táxis que estão trabalhando no ponto que abre as 06h e geralmente fica em funcionamento até as 20h.

Ao Portal Espigão, Lucimar informou que os valores praticados são os mesmos.

Telefones para contato:

Fixo: 3481-1329

Valmir: 98408-4055 / 99932-3985

Salgadinho: 98471-8690 / 99968-9192

Lucimar: 99988-7630 / 99248-5511 / 98452-1352 / 98116-0045

Juarez: 98432-7960

Nelson: 98412-2410 / 99912-1916 / 98103-2692 / 99201-0919

Jucimar: 98421-5379 / 99960-9893