O setor produtivo do estado será beneficiado com mais de R$ 1 bilhão, neste ano, disponibilizados pelo Banco da Amazônia (Basa). Foi o que anunciou o presidente da instituição, Marivaldo Gonçalves de Melo, em visita ao governador Confúcio Moura, no Palácio Rio Madeira, quando propôs parcerias para potencializar o desenvolvimento regional.

Marivaldo Melo veio a Porto Velho para a inauguração da nova sede da superintendência e agência do banco na capital, localizada na avenida Sete de Setembro com rua a Getúlio Vargas. Mas antes da cerimônia conversou com o governador, que estava reunido com secretários no Palácio Rio Madeira. O presidente do Basa revelou que Rondônia tem potencial de crescimento e elogiou o fato do estado ter crescido positivamente, apesar da crise econômica do país.

A cadeia do leite, a piscicultura e a agropecuária, conforme o presidente do Basa, continuarão merecendo atenção especial. Marivaldo Melo também afirmou que o estado é uma escola formadora de excelentes executivos para o banco e citou o ex-superintendente da instituição, Edmar Bernardino, que é o atual secretário executivo do banco e atua em Belém.

O atual superintendente Wilson Evaristo, também presente ao encontro, manifestou que é interesse do Basa estreitar relações para fortalecer o atendimento à agricultura familiar, que evoluiu a partir da assistência da Emater, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do estado.

Ao visitante e sua comitiva, Confúcio Moura disse que pretende diversificar a produção do peixe e, ao mesmo tempo, investir em novos mercados. Segundo ele, a qualidade deve ser melhorada para que esta meta seja alcançada.

O governador falou também da potencialização da produção de café e criticou o fato de que o país está importando grãos do Vietnã. “É humilhante”, afirmou. Confúcio disse que é possível cultivar produto de ótima qualidade e que o estado deve alcançar quatro milhões de sacas ao ano até o final de sua gestão.

Os entendimentos com os prefeitos dos 52 de Rondônia são, conforme o governador, iniciativas para uma nova etapa de desenvolvimento. Cada município, conforme está projetado, deve ter um produto que o identifique e investir maciçamente para que se torne conhecido nacionalmente e mundialmente.

MAIS DINHEIRO

Durante a inauguração das novas instalações da superintendência do banco, o governador afirmou que vai chamar outros bancos oficiais para que também invistam no desenvolvimento do estado. E elogiou o prédio. “O cliente, quando chegar aqui, vai ter a impressão de que o projeto que traz já chega aprovado”, disse descontraindo ainda mais o ambiente.

A inauguração foi prestigiada por parlamentares, empresários e clientes do Basa. Em comum, saíram com a certeza de que o impacto da crise financeira não exclui Rondônia, mas os danos são amenos.

O presidente do Basa disse que há indícios claros de que o pior da situação econômica do país está passando e que isto pode ser medido pelas iniciativas que ocorrem entre investidores.

Ainda na cerimônia, o governo de Rondônia e o Basa firmaram protocolo de intenções para ações integradas para promover o desenvolvimento e contribuir para a geração de emprego e renda, inclusão social e melhoria da qualidade de vida da população.

O Basa está instalado em Rondônia de 1943, quando começaram a funcionar as agências de Porto Velho e Guajará Mirim. O banco é responsável por 70% do credito de fomento no estado e principal braço do governo federal na implantação de políticas de desenvolvimento da região.