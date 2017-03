Publicidade



Um trator de esteira da prefeitura de Colorado do Oeste (RO), na região do Cone Sul, teve cerca de 80 litros de diesel furtados, além das duas baterias. O crime foi registrado na manhã desta segunda-feira (27) e está sendo apurado pela Polícia Civil do município.

O operador de máquinas de 59 anos contou à Polícia Civil que realizava serviços no lixão da cidade. Ele deixou o trator de esteira no local na sexta-feira (24), e quando retornou ao trabalho nesta segunda, percebeu que todo o combustível do tanque, aproximadamente 80 litros de diesel, e duas baterias haviam sido furtados. A vítima afirmou não ter suspeitos do crime.

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) informou que o prejuízo estimado é de R$ 1. 350. A pasta ainda explicou que a máquina foi deixada no local por economia e para agilizar os trabalhos. O serviço foi paralisado, mas deve retornar ainda esta semana. Fonte: G1