Bebê no colo da mãe morre após colisão entre carros em Cacoal, RO

Um bebê de 16 dias de vida morreu, no começo desta semana, depois que o carro onde ele estava foi atingido por outro veículo no Bairro Parque Brizon, em Cacoal (RO), a 480 quilômetros de Porto Velho. A recém-nascida estava no colo da mãe, uma mulher de 32 anos, no momento da colisão. A bebê e a mãe foram socorridas com vida ao Hospital Regional de Cacoal, porém a criança não resistiu.