Pelo 4º ano consecutivo, o cofundador da Microsoft Bill Gates lidera a lista de pessoas mais ricas do mundo, elaborada anualmente pela revista Forbes, com uma fortuna calculada em US$ 86 bilhões.

Na lista divulgada nesta segunda-feira (20), o segundo lugar ficou com o também americano Warren Buffett, da firma financeira Berkshire Hathaway, com uma fortura calculada em US$ 75,6 bilhões.

Jeff Bezos, presidente e fundador da gigante da internet Amazon, ficou pela primeira vez na 3ª posição, com US$ 72,8 bilhões. Segundo a Forbes, a fortuna dele foi a que mais cresceu no ano, com um acréscimo de 27,6 bilhões.

Logo atrás, aparece o espanhol Amancio Ortega, do grupo têxtil Inditex e a rede de roupas Zara, com US$ 71,3 bilhões.

Mark Zuckerberg (Facebook) subiu para a 5ª posição, com US$ 56 bilhões, superando o mexicano Carlos Slim, dono de um grupo de empresas que inclui a maior companhia telefônica de seu país, que ficou no sextto lugar, com US$ 54,5 bilhões.

Completam o top 10: Larry Ellison, Charles Koch, David Koch e Michael Bloomberg.

A revista informou que a lista deste ano, em sua 31ª edição, inclui 2.043 pessoas, 233 a mais que na lista do ano anterior. Trata-se de número recorde de bilionários em um ano, segundo a Reuters. Somadas, todas as fortunas representam um patrimônio de US$ 7,67 trilhões.

Lemmann é 22º mais rico

Na lista também há quatro brasileiros entre os cem primeiros. O mais bem colocado é Jorge Paulo Lemann, que aparece no posto 22, com uma fortuna estimada em US$ 29,2 bilhões. Em 2016, Lemann tinha ficado na 19ª posição, com US$ 27,8 bilhões.

Na sequência, estão os brasileiros Joseph Safra (37), com US$ 20,5 bilhões, Marcel Herrmann Telles (73), com US$ 14,8 bilhões e Carlos Alberto Sicupira (96), com uma fortuna estimada em US$ 12,5 bilhões.

A Forbes identificou 43 bilionários brasileiros. Veja lista

Trump aparece na 544ª posição

Entre os bilionários da antiga economia, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aparece na 544ª posição, com uma fortuna de US$ 3,5 bilhões.

O magnata do setor imobiliário criticou diversas vezes a avaliação de seu patrimônio por parte da Forbes porque considera que não reflete o valor da marca Trump.

Bilionários mais jovens

O cofundador e presidente da empresa de pagamentos Stripe, John Collison (26 anos), é o mais jovem bilionário que não herdou a fortuna, com US$ 1,1 bilhão. Ele é poucas semanas mais jovem que Evan Spiegel, cofundador e diretor geral da rede social Snapchat, que acaba de ser introduzida na bolsa. Aos 26 anos, o jovem empresário tem um patrimônio de US$ 4 bilhões.

Por regiões, a da Ásia-Pacífico é a que mais tem representantes (720), seguida pelos Estados Unidos (565), e Europa (530). Os Estados Unidos permanecem como o país com o maior número de bilionários em dólares, com 565, à frente da China (319, aos quais podem ser adicionados 67 de Hong Kong), Alemanha (114) e Índia (101).

Segundo a Reuters, a lista de bilionários foi fechada em 17 de fevereiro de 2017, com base nos valores das ações das empresas e índices de câmbio global.

Fonte: G1