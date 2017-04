Publicidade



Ao retornar de Brasília, o secretário de Agricultura, Evandro Padovani confirmou a presença do ministro da Agricultura, Blairo Maggi, no dia 24 de maio na abertura da 6ª Rondônia Rural Show, no município de Ji-Paraná, na maior feira de agronegócios da região Norte. Também confirmou a presença do presidente do Conselho Nacional de Secretários de Agricultura do Brasil (ConseAgri), Ernani Polo, secretário de Agricultura do Rio Grande do Sul.

Ernani Polo participará de uma reunião com os sete secretários de agricultura dos Estados da região formatando uma pauta exclusiva sobre os problemas comuns e gargalos do setor produtivo. Na verdade todos os secretários de agricultura do Brasil estão sendo convidados para conhecer as potencialidades do agronegócio rondoniense, assim como outras autoridades e empresários.

O presidente da Federação de Agricultura e Pecuária de Rondônia (Faperon), Hélio Dias, está enviando convites aos sete presidentes de federações da região Norte para que venham participar da reunião apresentando suas reivindicações e contribuição para o avanço da cadeia produtiva. Será mostrado aos visitantes que Rondônia é o maior produtor de café, leite e carne no Norte do País.