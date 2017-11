Cacoal completa 40 anos e se destaca como uma das economias mais fortes de Rondônia

No dia 26 de novembro, Cacoal completa 40 anos de emancipação e é destaque em Rondônia, principalmente por ser um centro universitário, com mais de 30 cursos de ensino superior, e uma referência em saúde, abrigando um dos mais completos hospitais públicos da região norte, o Hospital Regional de Cacoal, e ainda o Hospital do Câncer São Daniel Comboni, referência em tratamento, atendendo pacientes de Rondônia e outros estados.

O IBGE aponta uma população de 87.877 habitantes, mas os cacoalenses acreditam que esse número já superou 100 mil pessoas distribuídas entre os 44 bairros do município e ainda os distritos de Riozinho e Divinópolis. Os avanços de Cacoal também se devem especialmente a força de seu comércio.

Apesar da crise que assola o Brasil nos últimos tempos, Cacoal se mantem firme e os empreendedores seguem esperançosos, fortalecendo o comércio com eventos como a Feira de Indústria e Comércio de Cacoal (FICC), Cacoal de Portas Abertas, Cacoal Liquida e ainda o Festival Gastronômico Cacoal Sabor, que tem movimentado bares e restaurantes do município neste mês de novembro

Em apoio a um dos principais municípios de Rondônia, o governador Confúcio Moura tem mantido parcerias que ajudam a alavancar cada vez mais a “Capital do Café”, como é conhecida a cidade. Além de apoiar eventos que fortalecem o setor industrial e comercial de Cacoal, o Governo está presente em praticamente todos os setores, contribuindo com o desenvolvimento do município.

Seja através de constantes investimentos para melhorar cada vez mais a área da saúde, como aconteceu este ano com a implantação, no Hospital Regional de Cacoal, do primeiro serviço de ressonância magnética 100% pública de Rondônia, com um investimento total de R$ 4.150.000,00.

Ou, ainda os mais de R$ 7 milhões investidos na recuperação asfáltica das ruas de Cacoal, trabalho que é realizado em parceria com a Prefeitura. Diversos trechos de ruas e avenidas já foram e continuam sendo totalmente recuperados.

Comemorações

Durante todo o mês de novembro, o município de Cacoal, com apoio da comunidade, instituições e empresas, preparou uma série de eventos em alusão ao aniversário de 40 anos da cidade, emancipada em 1977.

Neste final de semana, entre as programações previstas estão a realização, na sexta-feira (24), da Feira de Artesanato e Agroindústria, a partir das 19h, na Praça Municipal; do Espetáculo de Dança – Cacoal 40 anos, às 19h30, no Teatro Municipal; e ainda shows com bandas regionais, a partir das 21h, na Praça Municipal.

No sábado (25), a programação tem início às 9h, com a Abertura dos Jogos Indígenas de Cacoal, no Country Clube. Às 16h, na Praça Municipal, a população poderá visitar a Feira de Artesanato e Agroindústria e curtir mais shows com bandas regionais a partir das 20h. Também às 20h, no Teatro Municipal, haverá a apresentação do Espetáculo de Dança “Procurando Nemo”.

Já no dia do aniversário de Cacoal, dia 26 de novembro, a programação é extensa. Logo às 7h tem início a “Caminhada Passos que Salvam”, com saída da Praça da Igreja Matriz, organizada pelo Hospital do Câncer de Cacoal, que chega ao fim na Praça Municipal, onde a Prefeitura deve servir, às 8h, um mega bolo de aniversário, com 40 metros de cumprimento. Toda a população está convidada para saborear o bolo de aniversário dos 40 anos de Cacoal.

Na sequência, às 9h, a Associação de Bares e Restaurantes de Cacoal (Abrasel), realiza a já tradicional corrida dos garçons. A Abrasel é a responsável pela organização do Festival Gastronômico Cacoal Sabor, que este ano chegou à sua 12º edição.

Na parte da tarde, a partir das 16h, as comemorações continuam também na Praça Municipal, com apresentações culturais. Às 20h, diversos shows com bandas regionais encerram as comemorações.