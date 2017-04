Publicidade



Em uma coletiva de imprensa realizada na manha desta quarta, 19, equipe responsável pelo recrutamento de pessoal da HAVAN, empresa que está se instalando no município de Cacoal, prefeita Glaucione Rodrigues, Secretário de Indústria e Comércio Fernando Minervino e a responsável do SINE, Sistema Nacional de Emprego Francisca Anacleto, anunciaram o processo de seleção da empresa em Cacoal.

Através de uma parceria o processo se iniciará na próxima segunda, 24, no SINE onde os candidatos irão efetuar seus cadastros para o preenchimento de cerca de 110 vagas imediatas para diversos cargos. “O SINE estará recebendo estes currículos para o cadastro, depois efetuaremos o agendamento das entrevistas e assim encaminharemos os aptos para a seleção da empresa”, afirmou Francisca.

“Desde que assumimos o executivo municipal de Cacoal estamos preocupados com a geração de empregos. Esta parceria se deu para facilitarmos o trabalho da empresa e assim termos um atendimento melhor da população. Com a parceria com o Governo do Estado através do SINE, iremos atender a partir de segunda-feira a população e acreditamos que assim daremos mais conforto e facilidade para aqueles que buscam uma posição no mercado de trabalho”, disse a prefeita Glaucione e complementou: “A prefeitura esta auxiliando cedendo um local para que os trabalhos de entrevistas e recrutamento estejam sendo realizados com maior conforto possível.

De acordo com Aurélio Paduano, Gerente Administrativo de Recursos Humanos da HAVAN, a empresa encontrou em Cacoal muitas felicidades burocráticas e comprometimento da prefeitura para auxiliar na instalação da empresa. “A HAVAN tem feito um investimento de quase R$35 Milhões em Cacoal e a prefeitura sempre se mostrou parceira. Temos pelo menos 110 vagas diretas neste primeiro momento e o processo de recrutamento passará pelo SINE e depois teremos a entrevista direta com os candidatos e enfim a contratação. Os requisitos que a HAVAn pede é ter o ensino médio completo e ter atitude, apenas isso. Daremos treinamento para os contratados e a data de inauguração da HAVAn em Cacoal será no dia 24 de junho. Os que passarem na seleção já iniciarão os trabalho no início de maio”, afirmou Aurelio.

O SINE fica na Avenida Guaporé próximo a prefeitura de Cacoal e atende das 07h30 as 13h30. É necessário levar documentos pessoais e comprovante de endereço além do currículo.