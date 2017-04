Publicidade



O empreendimento Cacoal Shopping lançou na manhã desta quarta o acesso do site para cadastro de currículos para futuras contratações da empresa. São diversas vagas e o currículo será aceito somente pelo site que a empresa disponibilizou.

O candidato terá de preencher os dados constantes no formulário no site e aguardar ser chamado para entrevista.

A empresa afirma que somente desta forma é feita a entrega do currículo. O site de acesso ao formulário é o www.cacoalshopping.com e ainda acompanhar as atualizações deste empreendimento através da Fan Page da empresa no Facebook através deste LINK.