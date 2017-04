Publicidade



O Superintendente da Secretaria Estadual de Turismo (Setur) Julio Olivar, apresentou para empresários de Cacoal, durante uma reunião realizada na última terça-feira no auditório da Associação Comercial e Industrial de Cacoal (Acic) a I Feira da Indústria e Turismo de Rondônia (Fitur). O evento que será realizado em agosto deste ano, deve apresentar o potencial do interior.

A feira será realizada em Porto Velho, mas deve ter a participação de diversos municípios do estado. O superintendente de turismo veio à Cacoal convidar empresários para expor os produtos na feira e falar da importância de mostrar para o restante do estado os potenciais existentes na cidade.

“Estou passando por vários municípios, pois nosso objetivo é mostrar Rondônia, para Rondônia. Queremos mostrar o que Rondônia tem através de uma produção industrial riquíssima, atrativos turísticos a perder de vista e às vezes nem os próprios rondonienses sabem o que o estado tem. Então a feira tem esse objetivo, divulgar Rondônia, para Rondônia”, explicou o superintendente.

A presidente da Acic Daniela Bianchini, acredita que a participação no evento é uma oportunidade para o município mostrar as potencialidades que temos nos mais diversos segmentos, como hotelaria e gastronomia.

“Nós temos aeroporto, temos grandes universidades, somos vários polos de educação, saúde, entretenimento, e temos uma classe empresarial organizada para começar a se mostrar no polo de vendas”, destacou Daniela.

A participação na feira é gratuita, porém é necessário que os interessados em participar procurem a Acic de seus municípios para fazerem a inscrição, que posteriormente passará por uma análise.

A previsão da Superintendência Estadual de Turismo é de que a feira seja realizada em agosto com a participação de 100 expositores de todo o estado. O evento deve fomentar a economia de Rondônia.