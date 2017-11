As quatro (04) emendas foram propostas pela vereadora Lirvani Storch

Câmara de Espigão do oeste aprova emendas, e projeto que regulamenta a “Taxa de Lixo” segue para votação em segundo turno

O plenário da Câmara Municipal de Espigão do Oeste, aprovou nesta segunda-feira (20), o texto do projeto de lei que regulamenta a cobrança da Coleta, Tratamento, Transporte e Disposição Final de Resíduos Sólidos – TRS, no município.

As emendas propostas pela vereadora Lirvani Storch foram aprovadas e serão incorporadas ao projeto que passará pela segunda votação na Casa de Leis, e depois segue para sanção do prefeito. As emendas darão mais transparência ao serviço prestado.

Com a nova redação, o valor cobrado das residências ficou em R$ 97,00, o que representa uma redução de 50% do valor que foi proposto inicialmente pelo Executivo Municipal.

O projeto foi aprovado em primeiro turno com 7 votos a favor e 3 contra, se posicionaram contra o projeto os vereadores Devair Réga, Cosmo Novaes e Augustinho Schulz.