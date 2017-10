Caminhada Passos que Salvam acontecerá pela 4ª vez em Espigão do Oeste

Com a missão de trabalhar a conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil, acontecerá em Espigão do Oeste no dia 26 de novembro, a 4ª edição da “Caminhada Passos que Salvam”.

A primeira ação aconteceu em 2012 em 19 municípios do Estado de São Paulo e dois de Rondônia ( Ji-Paraná e Porto Velho). Desde então, todo ano durante o último domingo do mês de novembro, a ação é realizada e conta com um número maior de colaboradores e participantes ano após ano.

No dia 23 de novembro é celebrado o “Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil” e por isso a escolha da data é o último domingo de novembro, este ano devem participar também os estados de Maranhão, Roraima e Rio de Janeiro.

Publicidade

A doença

Entre os sinais e sintomas mais comuns da doença, estão manchas roxas pelo corpo, dores de cabeça, vômito, perda de peso, fraqueza e dores nos ossos, sintomas que parecem comuns da infância e podem ser confundidos com doenças que acometem crianças e adolescentes, mas também podem ser o primeiro sinal de que há algo errado acontecendo.

De acordo com o diretor médico do Hospital de Câncer Infantojuvenil, Luiz Fernando Lopes, a unidade infantojuvenil do HCB tem todas as condições de tratar as crianças com a mesma qualidade dos países com alto nível de desenvolvimento (especialistas experientes, medicamentos adequados e uma excelente estrutura), mas nada disso impacta na vida das crianças se elas não chegarem precocemente para o tratamento. “Ainda há uma quantidade significativa de crianças chegando tardiamente em nossa instituição. O que falta é a conscientização de médicos, enfermeiros e familiares, e essa campanha é uma das melhores formas que encontramos para sensibilizar essas pessoas. Nós só alcançaremos níveis internacionais de cura se tivermos esse cenário favorável”, afirma.

Para a coordenadora da ação, Naima Kathib, o intuito da Caminhada é trazer à discussão essa conscientização de maneira lúdica, envolvendo toda a sociedade para permitir que aconteçam mais diagnósticos precoces e as chances de cura possam ser ampliadas para até 95%.

Captação de Recursos

Além de disseminar essas importantes informações, a “Caminhada Passos que Salvam” também possui uma ação para arrecadar fundos para o tratamento dos pacientes no Hospital de Câncer Infantojuvenil. Ao adquirir um kit com camiseta, boné e ‘sacochila’, cada participante estará contribuindo com o valor de R$ 35,00, que será direcionado à instituição.

Em Barretos, o local definido para o início do percurso é o estacionamento do Hospital de Câncer Infantojuvenil, às 08h. O circuito, que terá cerca de 2,5 km, será encerrado no North Shopping. Para obter mais informações e saber se sua cidade já aderiu a esse movimento, acesse: www.hcancerbarretos.com.br/passosquesalvam

Adquira seu kit

Para adquirir seu kit, basta procura um dos pontos de venda, confira abaixo: