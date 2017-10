Caminhão tomba durante tentativa de ultrapassagem na BR-364 próximo a distrito de Cacoal

Ainda de acordo com a PRF, após a ocorrência ser registrada, foi descoberto no sistema do órgão, que o condutor do caminhão estava usando uma CNH falsa. O motorista, segundo a PRF, apresentou uma CNH categoria AE, porém, ele é habilitado nas categorias AB. Com isso, o condutor não poderia dirigir o veículo que exige a categoria E. Por ser um crime em uma rodovia federal, o caso foi encaminhado para a Polícia Federal (PF), para que seja investigado.