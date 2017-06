Dois caminhões colidiram na manhã desta quinta-feira (29) na RO-387, próximo a lanchonete Água Fria em Pimenta Bueno – RO.

O tráfego em parte da pista ficou interditado por horas, pois um dos caminhões, carregado com pó de serra tombou às margens da via.

Segundo informações colhidas pela reportagem do site Pimenta Virtual, o condutor do caminhão Volkswagen cor branca, tentou ou realizar uma ultrapassagem e ao retornar para sua pista de rolamento, a carroceria do seu veículo acabou colidindo contra a cabine do caminhão Mercedes, causando assim o tombamento.

Uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros esteve no local e encaminhou o condutor do Mercedes ao HPS Ana Neta, onde ficou sob cuidados médicos.

A Polícia Militar esteve no local, controlando o transito e registrando o boletim de ocorrência.