Caminhonete colide de frente com carreta na BR-364 e motorista morre no local

Um acidente de trânsito envolvendo uma caminhonete modelo S-10 e um carreta bitrem resultou na morte de uma pessoa na BR-364, na região da balança desativada do Dnit, a cerca de dez quilômetros de Ouro Preto do Oeste. No momento da colisão, um lado da rodovia estava interditado devido a obra que ocorre naquele local. De acordo com testemunhas que presenciaram o acidente, vários veículos estavam parados na pista, sentido Jaru, aguardando o tráfego ser liberado, quando a caminhonete S-10 se aproximou em alta velocidade. Para não colidir na traseira de um veículo que estava parado, o motorista jogou o veículo na contramão e acabou batendo de frente com a carreta que seguia sentido Ji-Paraná.

O caminhoneiro ainda tentou desviar a carreta, entrando no acostamento, mas não conseguiu evitar o choque.

Com o impacto, o motorista da caminhonete, Renato Franciso Souza, de 30 anos, morreu minutos após a batida.