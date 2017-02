Começou nesta sexta-feira (24) a campanha “Cacoal de Portas Abertas” para aquecer as vendas do comércio local. Nos próximos dias, mais de 100 lojas estarão abertas com horários diferenciados e descontos de até 70%. De acordo com o gerente da Câmara de Dirigentes Lojistas, Thiago Silva, o objetivo é atrair os clientes para as compras de fevereiro.

“As empresas vão estar abertas nesses três dias com vendas e valores diferenciados, com descontos de 30% a 70%. Na sexta-feira (24) as lojas vão atender das 8h às 23h. Já no sábado (25) será de 8h até 22h e no domingo (26) das 13h às 21h”, disse Thiago.

Segundo os comerciantes, o primeiro dia da campanha foi positivo. “Já recebemos muitos clientes e estamos felizes com o resultado. Os clientes estão receptivos e esperamos melhorar ainda mais as vendas no sábado e no domingo”, afirma Camila de Almeida, gerente de uma perfumaria.

Ana Paula Maria é vendedora e aproveitou um tempinho livre no serviço para conferir as novidades. “Dei uma fugida do trabalho para conferir as promoções de jeans e com certeza os preços estão ótimos. Vim olhar uma coisa, mas já estou dando uma olhada em tudo porque está valendo mesmo a pena”, comenta a consumidora.

A diarista Wanderléia Rosa da Silva conta que procurou a loja apenas para pagar uma conta, mas os preços das promoções chamaram a atenção. “Vim pagar uma conta e já estou fazendo outra. São muitas promoções em calçados e não sei se vou resistir”, brinca a diarista.

A gerente comercial Débora Cristina Campos afirma que é possível levar calçados por até R$19,90. “Estamos com muitas promoções e os clientes não podem perder. Descontos para quem for comprar a vista e parcelamentos em até 7x no crediário”, conta a gerente.

Além de comprar, os consumidores também poderão se divertir com as apresentações culturais que vão ser realizadas durante o evento. “Teremos nove shows itinerantes espalhados por toda cidade para movimentar o comercio de Cacoal. Esperamos também atrair clientes e consumidores das cidades vizinhas”, finaliza Thiago.